В Greenpeace предложили отказаться от биоразлагаемой упаковки

В Greenpeace предложили отказаться от биоразлагаемой упаковки
В российском отделении попросили власти разработать стандарты новой упаковки. Фото: ursn.spb.ru

Российское отделение Greenpeace призвало Россию отказаться от планов заменить пластиковую упаковку на биоразлагаемые. Письмо с этой просьбой организация отправила главам Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития.

В Greenpeace отмечают, что одноразовые упаковки из «биополимеров» — это не совсем то, что нужно для заботы о природе. У этой упаковки есть свои недостатки, поэтому организация предложила перейти на многоразовую упаковку. Об этом сообщает «Лента.ру».

В российском отделении попросили власти разработать стандарты новой упаковки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увеличение стоимости упаковки может повлечь за собой рост цена на продукты, предупреждают предприятия пищевой промышленности. Об этом говорится в письме Руспродсоюза. Средний рост цен на пластиковую упаковку и тару составил 10-15%.

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