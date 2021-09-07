Проценко рассказал, когда начнется четвертая волна COVID-19

Проценко рассказал, когда начнется четвертая волна COVID-19
Специалист добавил, что единственным эффективным способом борьбы с пандемией остается вакцинация. Фото: Unsplash

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал сроки начала новой волны пандемии коронавируса. По его мнению, она может наступить уже через несколько недель.

Врач заявил в беседе с порталом Е1, что причиной нового всплеска заболеваемости COVID-19 станет сочетание нескольких факторов. По его словам, сейчас мы находимся на пороге вспышки сезонной заболеваемости, характерной не только для ковида, но и для ОРВИ и гриппа. Также россияне массово вернутся из отпусков. Повлияет и начало учебного года.

Все эти факторы могут создавать предпосылки для напряжения ситуации с коронавирусом в конце сентября — начале октября, заявил Проценко.

Специалист добавил, что единственным эффективным способом борьбы с пандемией остается вакцинация. Он призвал ее не бояться, поскольку сейчас уже есть достаточно большой накопленный опыт, который говорит о безопасности этого подхода для граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у препарата от коронавируса «МИР-19» не нашли побочных эффектов.

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