Проценко рассказал, когда начнется четвертая волна COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал сроки начала новой волны пандемии коронавируса. По его мнению, она может наступить уже через несколько недель.

Врач заявил в беседе с порталом Е1, что причиной нового всплеска заболеваемости COVID-19 станет сочетание нескольких факторов. По его словам, сейчас мы находимся на пороге вспышки сезонной заболеваемости, характерной не только для ковида, но и для ОРВИ и гриппа. Также россияне массово вернутся из отпусков. Повлияет и начало учебного года.

Все эти факторы могут создавать предпосылки для напряжения ситуации с коронавирусом в конце сентября — начале октября, заявил Проценко.

Специалист добавил, что единственным эффективным способом борьбы с пандемией остается вакцинация. Он призвал ее не бояться, поскольку сейчас уже есть достаточно большой накопленный опыт, который говорит о безопасности этого подхода для граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у препарата от коронавируса «МИР-19» не нашли побочных эффектов.