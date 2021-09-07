У препарата от коронавируса «МИР-19» не нашли побочных эффектов

Кажется, лекарство безопасно и хорошо переносится.

Представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Дарья Крючко рассказала, как обстоят дела с разработанным российскими учеными препаратом от коронавируса «МИР-19». Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что первая фаза клинических испытаний закончилась еще несколько месяцев назад. В ходе исследований удалось выяснить, что лекарство безопасно и хорошо переносится. Пока что не было выявлено серьезных побочных эффектов от использования «МИР-19».

Напоминаем, что речь идет про этиотропный ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

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