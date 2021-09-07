Что известно о петербургской вакцине от коронавируса. Один пациент уже получил первую дозу

Петербургская биотехнологическая компания Biocad занимается разработкой собственной вакцины от новой коронавирусной инфекции. Специалисты приступили к первой фазе испытаний. В качестве носителя препарат использует не обычный аденовирус, в специально сконструированные частицы.

Министерство здравоохранения разрешило испытания вакцины от Biocad еще в июле этого года. Данные об этом были опубликованы в государственном реестре лекарственных средств. Как следует из реестра, испытания продлятся до декабря 2026-го года. Их будут проводить на базе исследовательского центра «Юнинова» и центра X7 Clinical Research. В исследованиях участие примут 360 человек.

Сотрудники компании намерены оценить безопасность и иммуногенность вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S.

В документах новый препарат получил название BCD-250, более «звучное» наименование препарату пока не дали.

Ранее генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов рассказал РБК, что новая вакцина будет рекомбинантной. Для ее создания ученые использовали фрагмент гена, который кодирует Spike-белок. Именно он формирует коронавирусные «шипы». Его соединили с носителем, созданным на основе аденоассоциированного вируса. Эта частица-носитель должна доставлять ДНК, которая кодирует часть «шипа» в клетку. Так организм человека может самостоятельно вырабатывать антигены и давать на них иммунный ответ.

Если в «Спутнике V» используют в качестве носителя аденовирус, то Biocad – специально сконструированную частицу. Она меньше аденовируса.

Отмечается, что этот способ производства вакцин довольно дорогой. Прототип уже вводили мышам. В результате у животных выработался устойчивый иммунный ответ. Испытания также проводили на обезьянах.

По данным ТАСС, в сентябре компания начинает первую фазу испытаний. Первый пациент уже получил первую дозу вакцины. Теперь специалистам предстоит увеличить объем дозы. Компания готовится к активному применению вакцины в первой Фазе испытаний.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о вакцине от COVID-19 в виде йогурта. Разработкой занимался Институт экспериментальной медицины (ИЭМ). Этот препарат принимается через рот.