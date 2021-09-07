В Петербурге и Ленобласти за август пропали почти 500 человек

12 из них найдены мертвыми, а 27 человек все еще разыскиваются.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последний месяц лета 2021 года пропали 487 человек. Именно столько заявок о пропавших людях поступило в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Известно, что больше половины заявок связаны с пропажей людей, которые отправились в лес за грибами. Среди них есть и опытные грибники и те, кто шел туда чуть ли не впервые. В итоге удалось отыскать 409 человек, 12 погибли, еще 27 до сих пор разыскиваются.

Теряются в лесу в том числе дети, но все они благополучно вернулись домой. В «ЛизаАлерт» отметили, что люди стали чаще теряться, а ведь впереди второй месяц грибного и ягодного сезона. Горожан просят быть внимательнее и в случае чего сразу вызывать на помощь добровольцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в лесах Ленобласти разыскивают пятерых пенсионеров.