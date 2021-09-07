В лесах Ленобласти разыскивают пятерых пенсионеров

Они потерялись, гуляя под Приозерском, Тосно, Гатчиной и Лодейным Полем.
В лесах Ленинградской области сегодня, 7 сентября, разыскивают пятерых пенсионеров. Они отправились за грибами или просто на прогулку, а после так и не вышли на связь с близкими. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.
Известно, что пропали четверо мужчин и одна женщина. Их разыскивают в четырех районах Ленобласти.
У поселка Саперное разыскивают 67-летнего мужчину, который перестал отвечать на звонки 27 августа. У поселка Пески ищут 71-летнего мужчину, пропавшего 1 сентября.
Со второго сентября у деревни Миницкая пропала 82-летняя женщина, еще двое пропали у садоводства «Южное». В поисках задействованы дежурные смены поисково-спасательных отрядов Приозерска, Тосно, Шлиссельбурга и Лодейного Поля.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти по дороге в лес внезапно умерла женщина.