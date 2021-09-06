В Ленобласти по дороге в лес внезапно умерла женщина

Также после поездки в госпитализации нуждался ребенок – у него диагностировали отравление газами и переохлаждение.

В Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти 27-летней женщины и госпитализации ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все случилось вечером 5 сентября в Тосненском районе. Компания, состоявшая из мужчины, жены его брата и трехлетнего племянника, ехала в лес собирать грибы. В какой-то момент его автомобиль застрял на лесной дороге. Пока водитель пытался тронуться с места, у женщины и ребенка начались проблемы с дыханием.

Как итог – молодая мама умерла, а ее ребенок нуждался в госпитализации. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины. Сейчас они занимаются спасением жизни малыша – у него диагностировали отравление выхлопными газами и переохлаждение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщину госпитализировали после пожара в частном доме в Красном Селе.