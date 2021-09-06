В Ленобласти по дороге в лес внезапно умерла женщина

В Ленобласти по дороге в лес внезапно умерла женщина
Врачи спасают жизнь трехлетнему ребенку. Фото: pixabay.com

Также после поездки в госпитализации нуждался ребенок – у него диагностировали отравление газами и переохлаждение.

В Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти 27-летней женщины и госпитализации ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все случилось вечером 5 сентября в Тосненском районе. Компания, состоявшая из мужчины, жены его брата и трехлетнего племянника, ехала в лес собирать грибы. В какой-то момент его автомобиль застрял на лесной дороге. Пока водитель пытался тронуться с места, у женщины и ребенка начались проблемы с дыханием.

Как итог – молодая мама умерла, а ее ребенок нуждался в госпитализации. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины. Сейчас они занимаются спасением жизни малыша – у него диагностировали отравление выхлопными газами и переохлаждение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщину госпитализировали после пожара в частном доме в Красном Селе.

госпитализация ленинградская область лес


 

Новости партнеров
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Малыш нашел пакет с веществами в Ленобласти: мальчик в тяжелом состоянии
В Петербург из Новосибирска привезли блокадный трамвай
Назван район Петербурга с самым высоким уровнем проституции
Учительница сообщила о трупе в утепленных калошах в канаве Ленобласти
В Ленобласти по дороге в лес внезапно умерла женщина
В Петербурге бездомный угнал автомобиль BMW и попал на нем в ДТП
В России на аукционе продают монету с Павлом I за 176 млн рублей
Ночные кошмары и импотенция. К чему приводит хронический недосып