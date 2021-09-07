Россия выдала Германии похитителя 67 кг золота

Генпрокуратура РФ выдала Германии гражданина ФРГ Вальдемара Бергера, обвиняемого в краже и незаконной наркоторговле.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в период с 2013 по 2016 год Бергер тайно похитил 67 килограммов золота с предприятия «OSRAM Opto Semiconductors» в немецком Регенсбурге. Украденный драгоценный металл он продал более чем за 2 миллиона евро.

До этого Бергер не менее шести раз покупал марихуану в городе Регенштауф, а после перепродавал ее другим.

Регенсбургский суд выдал в отношении гражданина ордеры на арест и объявил его в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России поставили рекорд по числу коррупционных преступлений. В Генеральной прокуратуре России зарегистрировали более 24 тысяч коррупционных преступлений за этот год. Это рекорд за последние восемь лет.