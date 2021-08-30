В России поставили рекорд по числу коррупционных преступлений

Петербург попал в топ-3 города, где больше всего преступлений по делу о взяточничестве. Фото: pixabay

Петербург попал в топ-3 города, где больше всего преступлений по делу о взяточничестве. Фото: pixabay

С начала этого года в стране выявили максимальное количество коррупционных преступлений за последние восемь лет.

В Генеральной прокуратуре России зарегистрировали более 24 тысяч коррупционных преступлений за этот год. Это рекорд за последние восемь лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По сравнению с 2020 годом, число преступлений коррупционной направленности в этом году выросло на более чем на 16%.

50% таких преступлений (а их 12 тысяч) приходится на взятки. С начала этого года их число увеличилось на 27% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, количество случаев мелких взяток стало больше на 26%.

Петербург попал в топ-3 города, где больше всего преступлений по делу о взяточничестве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мигранты пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД.