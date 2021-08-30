В Петербурге мигранты пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД

В Петербурге мигранты пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД
В Петербурге мигранты пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции пресекли две попытки дачи взятки, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД по городу.

На прошлой неделе инспекторы остановили на проспекте Обуховской Обороны 34-летнего приезжего из Средней Азии. При проверке документов выяснилось, что он нарушил правила въезда в Россию. За то, чтобы полицейские закрыли на это глаза, мигрант предложил им 2000 рублей. Сотрудник полиции от денег отказался и пресек факт дачи взятки.

Второй случай произошел на следующий день на Петергофском шоссе. Инспекторы остановили автомобиль «Хендай Солярис». За рулем сидел 24-летний уроженец одной из среднеазиатских стран. Он также попытался передать стражу порядка 1300 рублей за непривлечение его к ответственности за нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ.

Оба случая обернулись возбуждением уголовных дел. Мигранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водитель без прав предложил взятку.

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В Петербурге мигранты пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД