В Петербурге водитель без прав предложил взятку

Накануне около 11 часов дня в Невском районе г. Санкт-Петербурга у дома 33/1 по пр. Обуховской Обороны инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга остановил машину «Дэу Нексия»,

Ею управлял 34-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Он при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС тысячу рублей за непривлечение его к административной ответственности за то, что у него нет прав. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейский от денег отказался. Факт дачи взятки пресекли сотрудники Госавтоинспекции, правонарушителя доставили в 10 отдел полиции УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество) и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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