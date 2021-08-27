Росгвардейцы задержали обнаженного мужчину, разгромившего авто в Кудрово

Росгвардейцы задержали обнаженного мужчину, разгромившего авто в Кудрово
Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Во Всеволожском районе Ленобласти поймали голого дебошира, разгромившего припаркованный автомобиль.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 27 августа, в Кудрово. В полицию обратились местные жители, которые заявили, что неадекватный мужчина в обнаженном виде кулаками поменял двери и капот чужой машины Skoda Superb, а затем стал прыгать по другим авто.

Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области, прибывшие правоохранители задержали на месте происшествия пьяного дебошира. Им оказался ранее судимый за хулиганство мужчина. Его доставили в отделение полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наряд Росгвардии задержал велосипедиста, повредившего чужое авто в Выборге.

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