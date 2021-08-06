Наряд Росгвардии задержал велосипедиста, повредившего чужое авто в Выборге

В Выборге сотрудники Росгвардии задержали велосипедиста, который повредил припаркованный автомобиль.
Инцидент произошел вечером в четверг, 5 августа, около одного из домов на улице Мира. Велосипедист врезался в припаркованный «Mitsubishi Outlander». В этот момент мимо проезжал наряд вневедомственной охраны. Молодого человека сразу задержали
Как сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП у иномарки было помято и поцарапано левое переднее крыло.
К месту происшествия вызвали наряд ГИБДД, после чего задержанного передали прибывшим сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о ДТП с участием велосипедистки на Гороховой улице. В результате столкновения девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, а также перелом костей носа.