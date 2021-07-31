На Гороховой велосипедистка после ДТП получила сотряс

На Гороховой велосипедистка после ДТП получила сотряс
В аварии пострадала женщина. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Женщина врезалась в машину сотрудников ДПС.

В Санкт-Петербурге после аварии велосипедистку госпитализировали с сотрясением головного мозга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел 29 июля на Гороховой улице. Там велосипедистка врезалась в открытую дверь машины ДПС. После этого женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, а также перелом костей носа. Врачи приняли решение о госпитализации. Состояние велосипедистки оценили как удовлетворительное.

Известно, что машина принадлежала хозяйству ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за рулем находился 21-летний младший сержант полиции. В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине водитель бросил бутылку на дорогу: она вернулась обратно.

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