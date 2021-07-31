В Пушкине водитель бросил бутылку на дорогу: она вернулась обратно

В Пушкине водитель бросил бутылку на дорогу: она вернулась обратно
Велосипедист наказал мужчину, разбрасывающего мусор. Фото: Pixabay

Велосипедист, заметивший мусорившего автомобилиста, бросил бутылку в машину.

В Пушкине произошел необычный дорожный конфликт 30 июля. Видеозапись с места инцидента опубликована на YouTube.

Все случилось в Прямом переулке. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» выбросил на дорогу бутылку. Это заметил велосипедист, который подобрал мусор и вернул его законному владельцу: бутылка оказалась в салоне иномарки. Непонятно, пострадал ли кто-нибудь и нет ли повреждений на машине.

Пользователи, посмотревшие видео, поблагодарили экоактивиста, который наказал мужчину, разбрасывающего бутылки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге велосипедистка врезалась в открытую дверь машины. Женщина получила травмы – кажется, у нее сломан нос.

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