В Петербурге велосипедистка врезалась в открытую дверь машины

В Петербурге велосипедистка врезалась в открытую дверь машины
Велосипедистка получила травмы и была госпитализирована. Фото: pixabay.com

Женщина получила травмы – кажется, у нее сломан нос.

В Адмиралтейском районе сегодня, 31 июля, произошла авария, в результате которой пострадала велосипедистка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось на улице Гороховой. Там, по предварительным данным, велосипедистка врезалась в открытую дверь машины. Кажется, из легковушки как раз кто-то собирался выходить, когда произошло столкновение. В результате женщина оказалась на асфальте – на место инцидента вызвали карету скорой помощи. Врачи оценили состояние пострадавшей как удовлетворительное – у нее сломан нос. Женщину госпитализировали, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что серьезное ДТП произошло на Южном полукольце в Кировском районе.

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