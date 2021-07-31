Серьезное ДТП произошло на Южном полукольце в Кировском районе

В итоге один автомобиль оказался в кювете. Фото: vk.com/spb_today

В итоге один автомобиль оказался в кювете. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 31 июля на Южном полукольце в Кировском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием нескольких транспортных средств.

«Похоже двойной обгон не удался на Южном полукольце, вблизи Пухолово», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, столкнулись, как минимум три машины.

В итоге один автомобиль оказался в кювете, второй — на проезжей части. Третья машина стоит на обочине, на кадрах видно. Проезжая часть усыпана обломками после аварии. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.