Погибших — 2, пострадавших — 9: в Ногинске считают жертвы после взрыва

Погибших &#8212; 2, пострадавших &#8212; 9: в Ногинске считают жертвы после взрыва
В одном из домов Ногинска взорвался газ. Фото: vk.com/typical_noginsk

В подмосковном Ногинске взрыв газа стал причиной смерти двух человек. При этом, еще девять человек пострадали, в том числе двое детей.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Жертвами взрыва стали одна женщина и один мужчина.

Известно, что после происшествия прокуратура начала свою проверку. На место случившегося прибыли следователи подмосковного Следственного комитета, а также глава Московской области Андрей Воробьев.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что взрыв газовоздушной смеси случился в Ногинске, примерно в 07:00, по улице 28 Июня, дома 9а.

Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Повреждены оказались 24 квартиры.

Из дома пришлось вывести свыше 170 человек. Возможно, под завалами находятся люди, нуждающиеся в помощи медиков.

«Спасено девять человек, в том числе два ребенка», — заявили в разговоре с агентством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура в Воронеже начала проверку после взрыва в автобусе.

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