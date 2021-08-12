Прокуратура в Воронеже начала проверку после взрыва в автобусе

Прокуратура в Воронеже начала проверку после взрыва в автобусе
Число пострадавших достигло 16. Фото: скриншот "ВКонтакте" / "Настоящий Воронеж"

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по факту хлопка в маршрутном автобусе. Об этом сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали заместитель прокурора области Константин Кремнев, прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов.

Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже в четверг вечером на Кольцовской улице возле дома 33. Погиб один человек. По меньшей мере 16 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было порядка 30 пассажиров.

На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.

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