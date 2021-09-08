Вирусологи США выяснили, кто обладает «сверхчеловеческим» иммунитетом к коронавирусу

Изучение коронавируса приводит ко все новым и новым открытиям. SARS-Cov-2 — необычный вирус, и поэтому реакция организма человека тоже удивляет ученых.

Американские вирусологи в ходе последних исследований обнаружили существование у некоторых пациентов необычного вида иммунитета, который они уже прозвали “сверхчеловеческим”.

В публикации Daily Mail говорится, что этот вид иммунитета — “гибридный”, он вырабатывается у некоторых людей, успевших переболеть COVID-19 и прошедших двухфазную вакцинацию Pfizer или Moderna.

Невероятное свойство такого иммунитета, удивившее врачей, — умение “предсказывать” изменение штаммов коронавируса и подстраиваться под них. То есть, иммунитет такого рода “мутирует” вместе с агрессивным белком, опережая его и обеспечивая защиту.

Вирусолог из Университета Рокфеллера Теодора Хатциоанну (Theodora Hatziioannou) отметила, что люди с подобной особенностью определенно имеют преимущество над остальными в вопросе защиты от коронавируса.

Более подробно разобраться в вопросе помогает комментарий иммунолога Шейн Кротти (Shane Crotty) — по ее словам, эта уникальная особенность создается за счет того, что после перенесенного заболевания иммунная система человека выстраивает определенный “барьер”, готовясь к повторному вторжению вируса.

В-клетки и Т-клетки создают образ вируса, и он хранится в их памяти. Если наступает повторное инфицирование — например, с помощью вакцины или при заражении — клетки начинают выработку антител.

Естественный — то есть приобретенный во время перенесенного заболевания — иммунитет обычно защищает организм в течении семи-восьми месяцев. Но прививку можно и нужно делать уже через полгода. Всё это время организм вырабатывает антитела на довольно высоком уровне, но к концу срока уровень выработки снижается.

Примерно через год человек становится уязвим для различных штаммов, хотя анализ все еще может показывать содержание антител в крови — но их недостаточно для защиты.

В ситуации, когда переболевший, имеющий естественный иммунитет, делает прививку, “память” клеток улучшается. Вакцина переносится легче, чем настоящее заболевание, и у организма появляется возможность создавать новые виды защиты, находясь не в ослабленном состоянии.

Вирусолог Пол Бениас (Paul Bieniasz) из Университета Рокфеллера заключил, что возможность людей с подобным иммунитетом быть защищенными от всех новых штаммов коронавируса — логичное предположение в сложившейся ситуации.