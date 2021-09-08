Почему коронавирус боится глистов. Новое открытие ученых

Неожиданный результат дало изучение статистики сопутствующих заболеваний у зараженных COVID-19. Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал новые данные. У пациентов, в анамнезе которых есть кишечные заболевания, в частности глисты, коронавирус протекал в легкой форме.

Открытие было сделано исследователями колледжа медицинских наук Университета Мекелле, после изучения данных по коронавирусу из Эфиопии.

Там довольно часто встречаются пациенты с кишечными паразитами, и это помогло составить сенсационную статистику. Всего в десяти процентах случаев организм, в котором живут гельминты, подвергался агрессивному воздействию белка.

Африканские ученые видят объяснение в иммуномодулирующей реакции, которая вызывается паразитами. По их мнению, это процесс заглушает тяжелое течение болезни.

Реакция организмов, заселенных паразитами, была непредсказуема, но результат логичен. Подробнее этот вопрос прокомментировала аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Медси» Наталья Гарскова в интервью порталу Lenta.ru.

По ее словам, главная опасность коронавируса — цитокиновый шторм, который он вызывает. Другими словами, это реакция организма, при которой защитные клетки начинают уничтожать не только белок SARS-CoV-2, но и клетки самого организма.

Получается, что иммунитет “съедает” больного изнутри. Именно поэтому происходит поражение органов, и именного этого состояния стараются не допустить врачи. В момент цитокинового шторма пациента переводят в реанимацию. А при паразитарных инфекциях организм всегда находится в состоянии борьбы — например, с гельминтами — и усиливает выработку регуляторных Т-клеток, которые не дают формироваться цитокинам.

Гельминты или любые другие кишечные паразиты как будто “заинтересованы” в том, чтобы организм, который они заселяют, существовал дольше. По мнению африканских ученых, во время атаки агрессивного белка паразитические черви изменяют иммунный ответ и убирают эффект гипервоспаления, чтобы выжить — таким образом, спасая человека.

Разумеется, заражать людей гельминтами, чтобы они легче перенесли коронавирус, врачи не собираются. Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов подчеркнул, что такое развитие событий невозможно и сравнил подобную тактику с отрубанием головы ради лечения мигрени.

Тем не менее, само открытие очень важно — вполне возможно, что оно позволит создать уникальное лекарство от коронавируса, основываясь на механике действия паразитарных инфекций.