11 сентября — День трезвости. Как боролись с пьянством в России

Винные лавки и трактиры в этот день закрывались. Фото: unsplash

Винные лавки и трактиры в этот день закрывались. Фото: unsplash

День трезвости проводится 11 сентября не случайно — эта дата отмечена в церковном календаре как день Усекновения главы Иоанна Крестителя. По преданию в этот день святому отрубили голову по приказу царя Ирода.

А так как случилось это во время пьяного разгульного пира, то в православной традиции в качестве назидания 11 сентября не употребляли в пищу яйца, мясо, молоко, лакомства — и не пили алкоголь.

В 1911 году впервые был проведен день трезвости — традиция берет свое начало в Санкт-Петербурге. Винные лавки и трактиры закрылись на один день, а по городу распространили лозунг “В трезвости счастье народа”.

Праздник был учрежден не просто так — не так давно было налажено производство недорогой водки, которую мог себе позволить каждый. До этого спиртное можно было купить в частных трактирах и винокурнях. На фоне этих изменений в торговле стали чаще регистрироваться случаи смерти от пьянства, и церковь и медицина решили объединить свои усилия в антиалкогольной политике. Представители научной интеллигенции видели спасение общества в призывах сохранить здоровый образ жизни и идею созидания.

Предполагалось, что праздник объединит слои населения — ведь трезвенниками предлагали стать и простому народу, и аристократии.

Идея получила распространение, и уже в 1913 году празднику был присвоен статус Всероссийского.

После вступления страны в Первую мировую войну в 1914 на территории России был введен сухой закон. Сначала это было просто обычное условие общей мобилизации, но позже Николай II решил продлить действие запрета. Теперь по всей стране разрешалось пить только в ресторанах первого разряда и в буфетах при дворянских клубах и купеческих собраниях, куда не пускали низшие сословия.

Этот перегиб, разумеется, привел к недовольствам народных масс. Неудивительно, что во время революции 1917 года рестораны и склады с алкоголем были разграблены, причем количество жертв при этом превысило потери во время штурма Зимнего дворца. Уже 8 ноября 1918 года реввоенсоветом было издано распоряжение:

«Впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких „алкогольных напитков“».

За историю существования Советского Союза несколько раз проводились антиалкогольные кампании, но День трезвости не был возрожден.

Впервые после отмены его отпраздновали уже в Российской Федерации в 2005 году.

Никаких регламентированных традиций он не несет — в медицинских учреждениях в этот день проводятся лекции о вреде пьянства, социальные службы распространяют информацию о лечении от алкоголизма.

По мнению организаторов праздника, каждый может отметить День трезвости, внеся небольшой вклад в установление здорового образа жизни.