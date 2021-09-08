В ВОЗ призвали сохранить масочный режим

В ВОЗ призвали сохранить масочный режим
Все вакцины на данный момент не могут предотвратить вирус. Фото: pixabay.com

Вакцина защищает от тяжелого течения ковидом, но не останавливает заражение, поэтому масочный режим нужно сохранить. Об этом сообщила глава ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Так, самое главное это — то, что вакцина спасает человека от тяжелого протекания болезни и смерти, отметила она. Все вакцины на данный момент не могут предотвратить вирус, обращает внимание Вуйнович. Это значит, что любой может заразиться. Из-за этого ВОЗ рекомендует и дальше носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские медики получат от 200 рублей за каждого привитого от коронавируса. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сумма стимулирующих выплат может меняться в зависимости от региона, но в большую сторону.

ВОЗ здоровье коронавирус маски рекомендации


 

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