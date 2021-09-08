Врачам в России заплатят 200 рублей за каждого привитого от ковида

Это нужно, чтобы простимулировать врачей.

Российские медики получат от 200 рублей за каждого привитого от коронавируса. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном интернет-портал правовой информации.

Сумма стимулирующих выплат может меняться в зависимости от региона, но в большую сторону. Она может расти при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медицинского работника. Количество вакцинированных определят по данным информресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса. Отмечается, что 80% из них приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов, отметил он.