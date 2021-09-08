В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса
Большинство стран с высоким уровнем доходов уже достигли цели в 40%. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Около 5,5 млрд доз вакцин от ковида ввели во всем мире. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Отмечается, что 80% из них приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов, отметил он. Глава ВОЗ обратил внимание на то, что глобальная цель организации в том, чтобы в каждом государстве к концу этого месяца привили 10% населения, к концу года — 40% населения и к середине 2022 года — 70% людей. Большинство стран с высоким уровнем доходов уже достигли цели в 40%, ни одна страна с низким уровнем доходов не достигла цели даже в 10%. Об этом сообщает ТАСС.

И это не их вина, отметил Гебрейесус. В мире наблюдается вакцинное неравенство, говорит он. Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одышка на фоне других симптомов — один из самых опасных симптомов ковида.

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