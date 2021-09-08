В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

Около 5,5 млрд доз вакцин от ковида ввели во всем мире. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Отмечается, что 80% из них приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов, отметил он. Глава ВОЗ обратил внимание на то, что глобальная цель организации в том, чтобы в каждом государстве к концу этого месяца привили 10% населения, к концу года — 40% населения и к середине 2022 года — 70% людей. Большинство стран с высоким уровнем доходов уже достигли цели в 40%, ни одна страна с низким уровнем доходов не достигла цели даже в 10%. Об этом сообщает ТАСС.

И это не их вина, отметил Гебрейесус. В мире наблюдается вакцинное неравенство, говорит он. Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одышка на фоне других симптомов — один из самых опасных симптомов ковида.