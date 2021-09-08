В Ленобласти в четверг будет дождливо и ветрено

В Ленобласти в четверг будет дождливо и ветрено
Горожанам лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Погода выдастся не самая приятная, стоит взять с собой зонтик.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Ленинградской области завтра, 9 сентября. Об этом сообщает ФГБУ «Северно-Западное УГМС».

На территории региона будет преобладать облачная погода. В темное время суток пойдет кратковременный дождь, днем он также настигнет жителей большинства районов Ленобласти. В некоторых городах ожидаются мелкие осадки, а в каких-то довольно сильные. Ветер, гуляющий по региону, разгонится до 9 метров в секунду.

Ночью столбик термометра может опуститься до плюс 9 градусов, зато днем воздух прогреется до плюс 19. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дожди и до +17 градусов пообещали петербуржцам в четверг.

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