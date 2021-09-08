Дожди и до +17 градусов пообещали петербуржцам в четверг

В четверг, 9 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода, не обойдется без осадков.
Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +13..+15 градусов, местами пройдут небольшие дожди. В дневное время потеплеет до +17, дождь продолжит идти.
Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», подует западный, юго-западный умеренный ветер.
Атмосферное давление будет мало меняться
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 сентября в Ленобласти объявили штормовое предупреждение.