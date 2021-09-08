Дожди и до +17 градусов пообещали петербуржцам в четверг

Дожди и до +17 градусов пообещали петербуржцам в четверг
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 9 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода, не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +13..+15 градусов, местами пройдут небольшие дожди. В дневное время потеплеет до +17, дождь продолжит идти.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», подует западный, юго-западный умеренный ветер.

Атмосферное давление будет мало меняться

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 сентября в Ленобласти объявили штормовое предупреждение.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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