Дожди и до +17 градусов пообещали петербуржцам в четверг

В четверг, 9 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода, не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +13..+15 градусов, местами пройдут небольшие дожди. В дневное время потеплеет до +17, дождь продолжит идти.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», подует западный, юго-западный умеренный ветер.

Атмосферное давление будет мало меняться

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 сентября в Ленобласти объявили штормовое предупреждение.