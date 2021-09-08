В Ленобласти объявили штормовое предубеждение 8 сентября

В Ленобласти объявили штормовое предубеждение 8 сентября
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Ленобласти об усилении ветра в среду, 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

В область придет западный и юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Погода начала ухудшаться с 11 часов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в дневное время в Ленобоасти воздух прогреется до +18. Осадки ожидаются в большинстве районов.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть усиление ветра


 

Новости партнеров
В Ленобласти рабочие нашли кости на дне колодца
В Ленобласти рабочие нашли кости на дне колодца
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
В детсаду в Понтонном родители
В детсаду в Понтонном родители "забыли" 3-летнюю девочку
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели вынесли из квартиры уцелевшего кота после взрыва в Ногинске
Стихийный мемориал, дело о халатности: что известно об убийстве девочек в ...
В Петербурге резко возросла суточная заболеваемость COVID
Ароматерапия против стресса: какие запахи выбирать
Начинающий археолог нашел клад золотых сокровищ возрастом 1 500 лет в Дании
В ПФР рассказали, чем грозят ошибки при начислении пенсии
В России за сутки выявили 18 024 зараженных коронавирусом
У «Черно речки» собралась крупная пробка из-за двух ДТП