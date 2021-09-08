В Ленобласти объявили штормовое предубеждение 8 сентября

Спасатели предупредили жителей Ленобласти об усилении ветра в среду, 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

В область придет западный и юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Погода начала ухудшаться с 11 часов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в дневное время в Ленобоасти воздух прогреется до +18. Осадки ожидаются в большинстве районов.