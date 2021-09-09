В Ногинске после взрыва погибло четыре человека

В Ногинске после взрыва погибло четыре человека
Разбор завалов после взырва в Ногинске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Ранее сообщалось о трех погибших – тело четвертой женщины обнаружили под завалами дома.

В подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа. Несколько человек погибли, некоторые до сих пор разыскиваются. Об этом сообщают РИА Новости.

В результате инцидента погибли как минимум четыре человека, среди них есть подросток. Травмы получили 15 человек, шестерым потребовалась госпитализация. Еще 170 человек остались без жилья, их эвакуировали.

Спасатели ведут поисковые работы. Они надеются найти живыми трех без вести пропавших – в том числе ребенка. На данный момент заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры

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