Взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов

Взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов
В одном из домов Ногинска взорвался газ. Фото: vk.com/typical_noginsk

После взрыва газа в подмосковном Ногинске погибло три человека, одним из них оказался инструктор Центра подготовки космонавтов.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси случился в Ногинске, примерно в 07:00, по улице 28 Июня, дома 9а. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры. Из дома пришлось вывести свыше 170 человек. Возможно, под завалами находятся люди, нуждающиеся в помощи медиков.

В данный момент известно о девяти пострадавших и троих погибших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вынесли из квартиры уцелевшего кота после взрыва в подмосковном Ногинске.

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