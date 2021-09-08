Спасатели вынесли из квартиры уцелевшего кота после взрыва в Ногинске

Спасатели вынесли из квартиры уцелевшего кота после взрыва в Ногинске
Белого кота после взрыва в Ногинске спасло МЧС. Фото: Pixabay

Бело-серый породистый кот вырывался и мяукал, когда спасатель спускался вместе с ним по лестнице. Пушистый даже не подозревает, как ему повезло.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций спасли кота из квартиры, расположенной в доме в Ногинске, где 7 сентября, утром, прогремел взрыв газа.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси случился в Ногинске, примерно в 07:00, по улице 28 Июня, дома 9а. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры. Из дома пришлось вывести свыше 170 человек. Возможно, под завалами находятся люди, нуждающиеся в помощи медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о последних новостях после взрыва газа в Ногинске.

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Спасатели вынесли из квартиры уцелевшего кота после взрыва в Ногинске
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