Двое погибших и люди под завалами: последние новости о взрыве газа в Ногинске

Утро среды, 8 сентября, началось в Подмосковье с трагедии. В городском округе Богородский в девятиэтажном доме произошел взрыв. Разрушены оказались конструкции трех этажей. Уже известно о двух погибших. Несколько человек могут находиться под завалами.

Сообщения о взрыве в Ногинске начали появляться в СМИ после семи утра. Отмечалось, что в экстренные службы сигнал поступил в 06:55. В девятиэтажном доме на улице 28 Июня произошел хлопок газа. В результате обрушились второй и третий этажи здания. Частично оказался разрушен четвертый этаж.

На место отправили спасателей и сотрудников Росгвардии. Территорию вокруг дома оцепили, а всех жильцов, более 170 человек, эвакуировали. Стало известно, что в зоне обрушения оказались три квартиры.

Следом проверку организовала прокуратура Московской области. Затем уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет. Выяснилось, что после ЧП спасли трех человек, двое из которых – дети. Вопрос оказания помощи пострадавших на личный контроль взял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

К 09:00 число пострадавших увеличилось до восьми. В Минздраве сообщили, что шесть госпитализированных взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести. Двум детям помощь оказывают в амбулаторных условиях.

Позже со ссылкой на экстренные службы РИА Новости сообщили, что в результате взрыва в доме были повреждены 24 квартиры. Уже тогда не исключалось, что под завалами могут находиться люди.

В Ногинске развернули пункт временного размещения для жильцов пострадавшего дома. На место прибыл глава Подмосковья Андрей Воробьев.

К десяти утра стало ясно, что погибли двое – женщина и мужчина.

Специалисты не исключают, что под завалами рухнувших конструкций могут находиться три человека.

Как отметили очевидцы, взрыв в доме был настолько мощным, что в здании напротив выбило стекла и затряслась мебель.

«Когда я подбежала к дому, на краю разрушенной стены сидела маленькая девочка, и мы кричали ей: «Только сиди, только сиди! Не двигайся!», — рассказала РИА Новости местная жительница.

По ее словам, люди бросились отгонять машины от дома, чтобы транспорт спасательных служб, правоохранителей и скорые мог подъехать как можно ближе.

Отметим, что, по последним данным, травмы получили девять человек, в том числе двое детей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Казахстане при взрывах пострадали 60 человек.