При взрывах в Казахстане пострадали 60 человек

При взрывах в Казахстане пострадали 60 человек
Два крупных взрыва произошли в военной части, в которой располагается инженерно-саперная бригада. Фото: Pixabay

В Казахстане в результате двух взрывов на территории военной части пострадали 60 человек, из них 11 военнослужащие.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу в городе Тараза. Сведения о возможных погибших в результате взрывов не поступали. К месту происшествия направлены 15 машин скорой помощи. Об этом сообщает NUR.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Жамбылской области.

Все дороги, ведущие к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты. По поручению властей из находящихся поблизости сел Кайнар, Ушбулак и Жибек Жолы были эвакуированы 705 человек.

Два крупных взрыва произошли в военной части, в которой располагается инженерно-саперная бригада. Там горит склад боеприпасов размером 41 на 17.

Как сообщает Минобороны, пожар в складе начался после взрыва «неизвестных объектов». Точная причина устанавливается. Известно, что на складе хранятся инженерные боеприпасы, которые не имеют снарядов дальнего действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге подорвалась машина помощницы судьи.

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