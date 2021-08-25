Взрыв в Выборге: подорвалась машина помощницы судьи

Около двух часов дня на Пионерской улице в Выборге случилось странное происшествие: в припаркованный «Хендай Матрикс» влетел неизвестный предмет, похожий на снаряд. Он пробил заднее стекло и разорвался внутри машины.

По счастливому стечению обстоятельств, в инциденте никто не пострадал. «Хендай» был пуст, и хотя в соседней машине на заднем сиденье находились двое детей, им также удалось избежать травм. Зато мальчики заметили, как что-то врезалось в стекло, а затем вспыхнуло. Впрочем, если бы предполагаемый снаряд оказался сантиметров на 50 правее и попал в бензобак, дело могло кончиться трагедией.

Загоревшаяся машина привлекла внимание: к месту ЧП подбежали люди, и, ожидая пожарных, начали тушить иномарку своими силами. О происшествии изданию 47news рассказал председатель Выборгского городского суда. Легковушка, как выяснилось, принадлежит его помощнице.

Женщина в этот момент, к счастью, находилась на рабочем месте: все произошло недалеко от здания суда. По её словам, автомобиль теперь придется передать экспертам: они выяснят, что за объект переполошил общественность среди рабочего дня. Пока точно сказать затруднительно, весь салон автомобиля в порошке после тушения.

Председатель городского суда уверен, взрыв — не случайная петарда. В тот же день в морском порту Выборга проходили учения. Представители военных утверждают, что к моменту происшествия свернули тренировку, но не отрицают, что ЧП могло произойти во время развозки присутствовавших на учениях. Так или иначе, всем причастным к инциденту остается ждать заключения специалистов.