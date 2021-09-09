В Петербурге пенсионер перевел мошенникам более 5 млн рублей

В Калининском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1931 года рождения, проживающий на Гражданском проспект и рассказал о том, что с 14 июля ему звонил неизвестный мужчина.

Мошенник представился сотрудником банка и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил заявителя снять денежные средства в размере 3 300 000 и перевести их на неизвестные счета.

В середине июня к нему пришел неизвестный, которому он передал денежные средства в размере 2 млн рублей.

Общая сумма ущерба составила 5 300 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глухонемая женщина отсудила деньги в управляющую компании, которая плохо убирала дороги от снега и льда. Судебные приставы помогли 82-летней глухонемой пенсионерке взыскать 200 тысяч рублей компенсации после падения.