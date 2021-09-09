Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до пяти

В Ногинске после взрыва газа в жилом доме разбор завалов продолжался всю ночь.

Спасателям удалось найти еще трех погибших. Это девочка-подросток, женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы ребенок. Таким образом, число жертв выросло до пяти.

Двое до сих пор разыскиваются. Пострадали 15 человек, шестерым потребовалась госпитализация. Еще 170 человек остались без жилья, их эвакуировали.

Напомним, в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры