Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до семи

Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до семи
Разбор завалов после взырва в Ногинске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Спасатели нашли тела еще двух погибших при взрыве газа в Ногинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Таким образом, число жертв увеличилось до семи. Пострадали 17 человек, шестеро находятся в больнице.

Напомним, в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры

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