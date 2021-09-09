В Петербурге проведут мероприятия в честь 800-летия Александра Невского

В Петербурге проведут мероприятия в честь 800-летия Александра Невского
Петербурге начинаются торжества в честь 800-летия небесного покровителя Петербурга. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

В Северной столице, уже в эту пятницу, начнутся мероприятия, которые проведут в честь 800-летия небесного покровителя Петербурга князя Александра Невского.

Так, в Александро-Невской лавре 10 сентября осветят первую мозаичную икону.

В выходные, 11 и 12 сентября, на Кронверкской набережной пройдет фестиваль реконструкторов «Невская Битва».

А ночью, с 11 на 12 сентября в рамках шоу «Поющие мосты» под музыку разведут Дворцовый мост. Будут использованы композиции кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский». Кроме музыки обещают лазерную проекцию.

Однако, самые значимые события состоятся 12 сентября в Александро-Невской лавре. В Свято-Троицком соборе пройдёт божественная литургия, а затем — традиционный крестный ход.

Кроме того, в Благовещенской церкви откроют бюст Александра Невского. Предполагается, что на мероприятии будет присутствовать делегация Белграда во главе с мэром города Зораном Радойичичем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к празднику в честь 80-летия со дня рождения Сергея Довлатова появится граффити с изображением русского писателя под мостом Бетанкура.

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