Без халата и в ожогах: на Металлистов женщина загорелась от газовой плиты

Без халата и в ожогах: на Металлистов женщина загорелась от газовой плиты
На проспекте Металлистов на женщине загорелся халат. Фото: Google Maps

В Калининском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — на женщине от плиты загорелся халат.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 9 сентября пожарные машины отправились на проспект Металлистов, дома № 132.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:23 . Оказалось, что на петербурженке воспламенился халат от газовой плиты.

Обоженную женщину потребовалась помощь медицинских работников.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС одну единицу техники и пять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Пестеля в жилом доме загорелась лестничная клетка. Там горела обстановка на общей площади пять квадратных метров.

газовая плита новости СПб пожар происшествие проспект металлистов халат


 

Новости партнеров
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
«Сколько раз наши суперталанты дошли до ворот Хорватии?» – Черданцев возмутился невызовом Дзюбы
«Сколько раз наши суперталанты дошли до ворот Хорватии?» – Черданцев возмутился невызовом Дзюбы
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе "Газпрома" в начале учебного года
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ЕМА запросили дополнительные данные о вакцине «Спутник V»
Убийце девочек в Киселевске предъявили обвинение по трем статьям: СК ...
Короткое замыкание в розетке едва не спалило квартиру на Белградской
В Петербурге отменили большой крестный ход
На Троицком мосту представили блокадную кинохронику
Россиян предупредили об эволюции дельта-штамма коронавируса
Без халата и в ожогах: на Металлистов женщина загорелась от газовой плиты
«КовиВак» и другие: какие вакцины от COVID-19 можно смешать с прививкой от ...