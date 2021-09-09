Без халата и в ожогах: на Металлистов женщина загорелась от газовой плиты

В Калининском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — на женщине от плиты загорелся халат.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 9 сентября пожарные машины отправились на проспект Металлистов, дома № 132.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:23 . Оказалось, что на петербурженке воспламенился халат от газовой плиты.
Обоженную женщину потребовалась помощь медицинских работников.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС одну единицу техники и пять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Пестеля в жилом доме загорелась лестничная клетка. Там горела обстановка на общей площади пять квадратных метров.