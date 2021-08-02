На Пестеля в жилом доме загорелась лестничная клетка

В Петербурге в Центральном районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар на лестничной клетке.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 2 августа пожарные машины отправились в Центральный район Северной столицы на улицу Пестеля дома 13-15.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 16:23 .

Пожар произошел на лестничной клетке первого этажа жилого здания. Там горела обстановка на общей площади пять квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели локализовать довольно быстро, через 11 минут, к 16:34.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час.