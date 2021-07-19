В Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час

В Петербурге в Кировском районе города произошло чрезвычайное происшествие загорелась квартира.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 19 июля пожарные машины отправились в Кировский район Северной столицы на улицу Трефолева дома 6/30.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:37 .
Пожар произошел в двухкомнатной отдельной квартире. Так, в комнате обгорела обстановка на площади три квадратных метра.
Возгорание спасатели сумели локализовать лишь через 49 минут, к 15:26.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 спасателей тушили холодильник в Выборгском районе Петербурга.