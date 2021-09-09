В ЕМА запросили дополнительные данные о вакцине «Спутник V»

В ЕМА запросили дополнительные данные о вакцине «Спутник V»
По вопросу одобрения ведутся достаточно продуктивные обсуждения. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Европейскому агентству по лекарственным средствам (ЕМА) требуются дополнительные данные по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил представитель регулятора Марко Кавалери.

По его словам, для регистрации препарата должно быть направлено больше данных, прежде чем мы сможем добиться прогресса в последовательной экспертизе

Как сообщил ТАСС, Кавалери добавил, что в связи с этим определить временные сроки для завершения оценки и регистрации «Спутник V» пока затруднительно.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страны G20 назвали «Спутник V» лучшей вакциной от Covid.

ЕМА коронавирусная пандемия


 

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