Страны G20 назвали «Спутник V» лучшей вакциной от Covid

На встрече G20 (большой двадцатки) российскую вакцину «Спутник V» назвали лучшим препаратом от коронавируса. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, это, возможно, первый прорыв в медицинской науке, когда лекарственный препарат оказался известен во всем мире.
Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что министры назвали «Спутник» лучшим препаратом для профилактики.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы.