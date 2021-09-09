Страны G20 назвали «Спутник V» лучшей вакциной от Covid

Страны G20 назвали «Спутник V» лучшей вакциной от Covid
Российскую вакцину «Спутник V» назвали лучшим препаратом от коронавируса. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

На встрече G20 (большой двадцатки) российскую вакцину «Спутник V» назвали лучшим препаратом от коронавируса. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, это, возможно, первый прорыв в медицинской науке, когда лекарственный препарат оказался известен во всем мире.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что министры назвали «Спутник» лучшим препаратом для профилактики.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы.

михаил мурашко


 

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