Страны G20 назвали «Спутник V» лучшей вакциной от Covid

Российскую вакцину «Спутник V» назвали лучшим препаратом от коронавируса. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Российскую вакцину «Спутник V» назвали лучшим препаратом от коронавируса. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

На встрече G20 (большой двадцатки) российскую вакцину «Спутник V» назвали лучшим препаратом от коронавируса. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, это, возможно, первый прорыв в медицинской науке, когда лекарственный препарат оказался известен во всем мире.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что министры назвали «Спутник» лучшим препаратом для профилактики.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы.