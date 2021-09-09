В Венгрии закончились запасы «Спутника V»

Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

По его словам, препарат под названием «Спутник V» пользовалась большой популярностью среди населения Венгрии

Как сообщил РБК, Сийярто отметил, что указанной вакциной от COVID-19 привили около миллиона местных жителей. В данный момент на территории Венгрии не осталось российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Biocad начал выпуск вакцины «Спутник Лайт».