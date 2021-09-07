В Петербурге Biocad начал выпуск вакцины «Спутник Лайт»

В Петербурге Biocad начал выпуск вакцины &#171;Спутник Лайт&#187;
Проектом занимаются специалисты компании Biocad. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Компания BIOCAD в Петербурге начала выпуск однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом рассказал гендиректор организации Дмитрий Морозов.

По его словам, Biocad занимается производством вакцины и поставляет ее по заказу Минздрава. Объем поставки зависит от самого министерства, сообщил ТАСС.

Biocad разрабатывает вакцину на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга 28 августа поступила новая партия вакцин «Спутник Лайт» в количестве 97 200 доз.

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