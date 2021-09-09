В пустыне Кызылкум нашли останки неизвестного ранее динозавра

В пустыне Кызылкум нашли останки неизвестного ранее динозавра
Рептилия может оказаться самой большой из ныне известных. Фото: pixabay.com

В Узбекистане в пустыне Кызылкум были обнаружены останки динозавра. Случай не единичный, если бы не одно но — ученые никогда ранее не сталкивались с данным видом животного.

Японские исследователи из университета Цукубы стали изучать скелет динозавра. А затем же рассказали о предварительных выводах своей работы.

Деятели науки объяснили, что встретились с древней рептилией, однако ее размеры пугают. Животное превосходит даже знаменитого тираннозавра.

Скорее всего, данные существа находились на самой вершине пищевой цепочки.

Обнаруженные останки принадлежат рептилии, которая обитала на Земле порядка 90 млн лет назад. Некоторые ученые даже считают, что данный вид является царем динозавров, потому как в природе им не было равных по силе и мощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что яд бразильской змеи эффективен в борьбе с распространением СOVID-19.

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