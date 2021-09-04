Яд бразильской змеи эффективен в борьбе с распространением СOVID-19

Яд бразильской змеи эффективен в борьбе с распространением СOVID-19
Яд гадюки может быть очень кстати сегодня. Фото: pixabay.com

Исследователи из университета Сан-Паулу считают, что из яда бразильской гадюки можно сделать препарат, способствующий борьбе с новым коронавирусом.

Результаты эксперимента выложили в научном журнале Molecules. Оказалось, что молекула в яде змеи подавляет на 75% способность вируса распространяться в клетках обезьян.

Сама молекула является пептидом или цепочкой аминокислот. Она способна слиться с ферментом коронавируса, имеющим название PLPro, не повредив при этом другие клетки. Данный фермент жизненно необходим вирусу, чтобы размножаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили об опасном последствии коронавируса. Исследователи выяснили, что органы людей, переболевших ковидом, могут «стареть» на десятилетия.

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