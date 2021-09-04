Ученые предупредили об опасном последствии коронавируса

Ученые предупредили об опасном последствии коронавируса
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

Ученые выяснили, что органы людей, переболевших ковидом, могут «стареть» на десятилетия.

Соответствующее исследование опубликовано в The New York Times. В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, которые перенесли COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не подверглись заражению.

По словам ученых, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около 1% в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию

«Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», — отметил доктор Зияд Аль-Али.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о то, что осень — и так опасное “гриппозное” время, а сейчас мы еще и рискуем подхватить коронавирус. Возможно ли перенести два тяжелых заболевания одновременно?

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