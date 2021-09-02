Двойной удар: как не заболеть гриппом и коронавирусом

Осень — и так опасное “гриппозное” время, а сейчас мы еще и рискуем подхватить коронавирус. Возможно ли перенести два тяжелых заболевания одновременно?

Грипп и коронавирус. Отличия

Начнем с того, что такое грипп и что представляет собой коронавирус. На самом деле обе болезни — обычные ОРВИ, то острые респираторные вирусные заболевания.

От остальных сезонных заболеваний их отличает только сложность лечения (в случае с коронавирусом) и возможность инфекционных осложнений после перенесенного гриппа.

В случае если человек заразился определенным штаммом вируса, повторно в тот же сезон он уже заболеть не может. От других штаммов он не защищен, но перенесет заболевание легче. Возможно, вы замечали, что иногда, переболев гриппом, чуть позже подхватывали “простуду” — и быстро ее вылечивали. Скорее всего это был тот же самый грипп, но с другим штаммом. Иммунитет, создавшийся во время первого периода болезни, помогал победить грипп без подъема температуры, ломоты в костях и общей слабости. К сожалению, перенесенный грипп и полученный от него иммунитет не поможет против коронавируса. Зато общее состояние иммунитета повлияет на течение болезни. Именно поэтому врачи настоятельно не рекомендуют переносить болезнь “на ногах”.

Даже если у вас не обнаружили коронавируса, это не повод выходить на работу. Во-первых, вы все еще можете заразить сотрудников — гриппом или любым другим ОРВИ. Во-вторых, организм, вынужденный тратить ресурсы на мозговую деятельность, на дорогу до офиса, на решение других вопросов, с трудом может выделить силы на борьбу с болезнью. В таких условиях строительство иммунитета проходит медленно. И если следующая атака наступает через короткий промежуток времени — человек оказывается в смертельной опасности. Если еще несколько лет назад считалось нормальным пересилить себя, чтобы выйти на работу с насморком, сейчас становится ясно — это может стать причиной летального исхода. Перенеся простуду на ногах и подхватив месяц спустя коронавирус, можно уже не выйти из больницы.

Заболевание одновременно двумя ОРВИ — а конкретно, гриппом и коронавирусом — довольно редкий случай. Это возможно только в том случае, если пациент совершенно не соблюдает изоляцию и подвергает себя опасности повторного заражения. Такая ситуация возможна, и прецеденты уже случались. К сожалению, по статистике подобные случаи заканчиваются летальным исходом либо тяжелыми осложнениями.