В Гатчине разыскивают 10-летнюю девочку

Девочка ушла в школу и до сих пор не вернулась. Pixabay

Девочка ушла в школу и до сих пор не вернулась. Pixabay

Школьница ушла на занятия и так и не вернулась домой.

В Гатчинском районе сегодня, 9 сентября, пропала 10-летняя девочка. Ее объявили в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что девочка проживает в поселке Мыза-Ивановка на улице Речной. Утром она ушла в школу, из которой не вернулась даже к вечеру. Родители обратились в полицию, начались поиски. Пока что они не принесли никаких результатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти за август пропали почти 500 человек. 12 из них найдены мертвыми, а 27 человек все еще разыскиваются.